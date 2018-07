França: ainda é cedo para reconhecer coalizão Síria de oposição

Líderes da oposição no exílio formaram uma coalizão em Doha, no Catar, no domingo, e o grupo agora busca o reconhecimento internacional como um governo em espera.

A França, um dos críticos mais duros do presidente sírio, Bashar al-Assad, disse que reconheceria um governo provisório que inclua todas as partes da sociedade. Mas descartou armar as forças rebeldes, preocupada que as armas possam cair nas mãos de radicais islâmicos.

"O que aconteceu em Doha é um passo adiante", disse o ministro da defesa Jean-Yves Le Drian a repórteres em Paris. "Consideramos algo significativo. Ainda não é suficiente para levar ao caminho certo."

O ministro disse que, apesar da importância da unidade política, é fundamental a união dos vários grupos armados.

