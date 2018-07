França aponta 'embaixador' para apuração sobre voo 447 O governo da França informou que indicou um "embaixador" para ajudar a coordenar as investigações sobre o acidente do voo 447 da Air France e as famílias das vítimas do desastre. O avião desapareceu no Oceano Atlântico na madrugada da segunda-feira passada quando viajava do Rio de Janeiro a Paris. Pierre-Jean Vandoorne, funcionário do Ministério das Relações Exteriores da França, também será responsável por acordos com as famílias das vítimas. Um total de 228 pessoas estavam no voo que desapareceu no começo da semana passada.