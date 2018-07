França bombardeia reduto islamista no norte do Mali Caças franceses bombardearam neste domingo um reduto rebelde islamista no distante norte do Mali. Ao mesmo tempo, o governo da França enviava mais tropas para a capital do país, Bamaco, enquanto aguarda a chegada de uma força de países do oeste africano para desalojar rebeldes ligados à rede Al Qaeda que ocupam áreas do norte malinês.