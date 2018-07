França confirmou acidente com voo AF 447, diz cônsul

O avião levava 228 pessoas, entre passageiros e tripulantes, segundo informou a Air France. De acordo com a companhia, 80 brasileiros estão entre os passageiros. A cônsul também informou que as autoridades não descartam nenhuma das hipóteses, mesmo a de atentado terrorista, embora tudo indique que essa suposição seja a menos provável.

Sobre o atendimento aos familiares, ela disse que três famílias de brasileiros estão entre as atendidas no Centro de Crise montado no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, em Paris. O clima, segundo ela, é de profunda tristeza. Ela afirmou que a blindagem dos familiares vai continuar, porque é uma deliberação do governo francês de evitar o assédio da imprensa aos familiares.

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, esteve com os familiares no aeroporto e também com dirigentes da Air France, com o objetivo de demonstrar solidariedade diante do ocorrido.