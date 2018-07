"Seria errado tomar medidas que coloquem outro freio no consumo e no investimento", disse Hollande em uma feira agrícola anual em Paris.

Ele também disse que enquanto o esforço de seu governo para reduzir o déficit do Estado tinha sido concentrado até agora principalmente no aumento das receitas estatais, o foco a partir de 2014 será mais na redução dos gastos do Estado.

(Reportagem de Geert De Clercq)