França diz que franceses no Benim correm risco de sequestro

O alerta se deu após uma família de sete franceses, entre eles quatro crianças, ter sido sequestada por supostos militantes islâmicos em Camarões na terça-feira, no primeiro caso desse tipo de violência a estrangeiros no norte --de maioria muçulmana-- do país africano.

Os interesses da França na África Ocidental estão sob ameaça desde que Paris enviou milhares de militares para expulsar os islâmicos ligados à Al Qaeda que tomaram o norte do país.

Paris recomendou aos 3,7 mil franceses no Benim que não saíssem à noite e evitassem as estradas para determinadas localidades, como a fronteira com o Níger.

O sequestro em Camarões elevou para 15 o número de franceses sequestrados na África Ocidental. O presidente François Hollande disse neste sábado não ter notícias sobre os reféns.

(Por John Irish)