França diz ter localizado caixas pretas do voo 447

Segundo o Ministério, a Marinha acredita ter localizado as caixas pretas em um raio de 3 Km a 5 Km, depois que os equipamentos captaram um sinal sonoro vindo do fundo do mar com o auxílio de um sofisticado aparelho ultrassensível. "Nós recebemos informações do secretário de Estado dos Transportes, Dominique Bussereau, que afirmou que a Marinha Nacional localizou as caixas pretas do voo AF 447.

Esta informação deve ainda ser confirmada e validada pelas equipes do BEA, e também com as equipes que trabalham nos barcos de busca", declarou um porta-voz do governo. O Ministério da Defesa vinha trabalhando com as informações recolhidas próximas de onde se obteve alguns sinais na primeira fase das buscas (entre junho e julho de 2009). Somente as caixas pretas poderão dizer as causas exatas do acidente, que matou 228 pessoas", afirmou o BEA, que decidiu estender as buscas até 25 de maio.