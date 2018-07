França e Alemanha dizem que cessar-fogo na Ucrânia está sendo respeitado, apesar de incidentes

França e Alemanha disseram que o cessar-fogo no leste da Ucrânia estava sendo respeitado, no geral, apesar de alguns incidentes locais, que precisavam ser resolvidos rapidamente, de acordo com um comunicado da presidência francesa, no domingo.

O presidente francês, François Hollande, e a chanceler alemã, Angela Merkel, falaram com os presidentes da Rússia e da Ucrânia sobre o acordo alcançado em Minsk em 12 de fevereiro e concordaram em avançar para as próximas etapas previstas, disse o comunicado.

As armas foram silenciadas abruptamente à meia-noite em grande parte do leste da Ucrânia, conforme previa o acordo de cessar-fogo alcançado depois de uma semana de diplomacia liderada por França e Alemanha.

Mas os rebeldes pró-russos anunciaram que não cumpririam a trégua na cidade estratégica de Debaltseve, onde as forças do exército ucraniano foram cercadas.

(Reportagem de Michel Rose)