França faz apreensão recorde de comprimidos falsos de Viagra

O ministério francês de Orçamento, Contas Públicas e Função Pública anunciou hoje a apreensão de 224 mil comprimidos falsos dos medicamentos Viagra e Cialis que seriam enviados ao México. O carregamento, que vinha da Índia, foi apreendido no dia 18 de dezembro no aeroporto internacional de Roissy Charles de Gaulle, na periferia de Paris. O valor da mercadoria foi estimado em quase dois milhões e meio de euros, cerca de seis milhões e meio de reais. Ao todo foram apreendidas 56 mil caixas, que traziam os nomes de Powergra e Erectalis. Mas, na verdade, cada uma continha quatro comprimidos com a forma e as cores características do Viagra e do Cialis, ambos utilizados para combater a impotência sexual. Os laboratórios Pfizer e Lilly, que fabricam os medicamentos, confirmaram a falsificação. Trata-se da maior apreensão de medicamentos falsos já realizada pelas autoridades francesas. Em 2006, 550 mil remédios falsos para impotência sexual foram apreendidos no país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.