França libera 1º remédio à base de maconha A França, um dos países com legislação mais conservadora em matéria de drogas no Ocidente, aprovou nesta quinta-feira, 9, a entrada no mercado de Sativex, o primeiro remédio à base de maconha a ser liberado pela Agência Nacional de Segurança Medicamental (ANSM), órgão do Ministério da Saúde. O spray bucal, fabricado pelo laboratório britânico GW Pharmaceuticals, é recomendado para esclerose múltipla.