Franca obriga comércio a dar sacola e proíbe caixas

A medida vale para supermercados, varejões, padarias e outros negócios do tipo. Mas ficam fora da lei os estabelecimentos que contarem com menos de três caixas registradoras. O PL obriga os estabelecimentos a colar cartazes alertando sobre a importância da preservação ambiental e a ter empacotadores nos caixas.

Em Franca, quase todos os locais têm se negado a fornecer as sacolinhas. Marcelo Valim (PSDB), um dos autores do projeto, citou o caso de um supermercado que forneceu uma caixa para o consumidor guardar as compras. "Mas, antes, ele teve de tirar os ratos e baratas que estavam nela."

O presidente da Associação dos Supermercados de Franca e Região, Carlos José Pereira, negou que isso ocorra na cidade e considerou o projeto um retrocesso. / RENE MOREIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO