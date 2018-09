França pede que ONU imponha sanções a marfinense Gbagbo

O embaixador francês na Organização das Nações Unidas (ONU), Gérard Araud, disse a jornalistas que o conselho formado por 15 nações deveria discutir a proposta em detalhes na semana que vem. Não estava claro ainda quando o texto seria colocado em votação.

Falando após uma reunião a portas fechadas do conselho sobre a Costa do Marfim, Araud disse que o mundo está diante de uma "tragédia humanitária" na Costa do Marfim, onde estão se intensificando os confrontos entre as forças leais ao atual líder Laurent Gbagbo e às de seu rival, Alassane Ouattara.

A ONU e as organizações africanas dizem que Ouattara venceu Gbagbo nas eleições presidenciais de novembro do ano passado, mas Gbagbo diz que ele é o vitorioso e se recusa a deixar o poder.

Araud disse que a resolução preliminar reitera os pedidos para que Gbagbo renuncie, proíbe armamentos pesados na área de Abidjan, prevê sanções contra Gbagbo e seus conselheiros mais próximos e pede que o Tribunal Penal Internacional e o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos considerem o caso da Costa do Marfim.

Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur), cerca de um milhão de marfinenses já fugiram do confronto apenas na cidade de Abidjan, a principal da Costa do Marfim, e outros também deixaram suas casas ao redor do país.

A disputa entre Gbagbo e Ouattara pelo poder já dura quatro meses, e tem se tornado cada vez mais violenta.

"O deslocamento maciço em Abidjan e em outros locais está sendo alimentado pelo receio de uma guerra total", disse a porta-voz do Acnur Melissa Fleming numa entrevista coletiva em Genebra.

"As estimativas disponíveis são de que entre 700 mil e um milhão pode estar agora desalojados", disse Fleming a jornalistas.