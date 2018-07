França pode voltar ao calendário da F1 em 2013, diz Ecclestone

Falando aos repórteres no dia de seu 82o aniversário no GP da Índia, o britânico insinuou que a França pode preencher a vaga aberta pelo adiamento da prova em Nova Jersey, e com isso o campeonato voltaria a ter 20 provas.

"No que me diz respeito, sim", declarou ele quando indagado se há a chance de um Grande Prêmio da França em 2013. "Estamos prontos para assinar. Temos uma caneta, estamos prontos para assinar um contrato", acrescentou.

"Que circuito eles irão usar é uma coisa... e quem vai pagar por ele. Esse é o xis da questão".

"Se estiverem prontos, podemos inclui-los no calendário".

Le Castellet, no sul francês, parece ser a opção favorita, visto que é de propriedade da família de Ecclestone, e a pista de Magny-Cours, a mais recente a ser usada pela Fórmula 1, é outra.