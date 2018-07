França posterga extradição de iraniano aos EUA Um juiz francês decidiu adiar a extradição aos EUA de um engenheiro iraniano que teria burlado leis americanas para repassar tecnologia de uso militar a Teerã. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Majid Kakavand comprou material eletrônico na internet com o objetivo de contrabandeá-lo a dois grupos militares do Irã via Malásia. Mas a defesa afirma que os itens adquiridos - entre eles, capacitores, resistências e conectores - têm uso civil.