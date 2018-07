França precisa de 37.000 milhões de euros para fechar contas A França precisa de um total de 37.000 milhões de euros em economias no orçamento para cumprir a meta de déficit de 3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, incluindo cerca de 7.000 milhões de euros em impostos aprovados este ano, disse neste domingo o ministro das Finanças, Pierre Moscovici.