França promete ajuda da zona do euro à Grécia

BASILEIA

A União Europeia segue com uma postura dúbia sobre a crise na Grécia. Dois dias depois de ouvir da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que seu país não precisa de auxílio financeiro da zona euro, o primeiro-ministro grego, George Papandreou, recebeu ontem o apoio da França. Segundo o presidente Nicolas Sarkozy, a zona do euro vai apoiar os países em dificuldades, porque essa é a razão de existir do bloco econômico.

"O governo grego tomou as medidas que nós esperávamos, e os Estados da zona euro devem daqui para a frente estar prontos a tomar as que se espera deles", argumentou Sarkozy. A seguir, garantiu: "A França fará o necessário".

Descartando que a Grécia possa vir a recorrer ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para obter refinanciamento de suas dívidas de curto prazo ? estimadas entre ? 20 bilhões e ? 30 bilhões ? Sarkozy reforçou que o socorro, se preciso, será europeu.

"Um país da zona do euro deve antes de mais nada contar com os outros países da zona do euro. Caso contrário, porque teríamos feito uma moeda única?", perguntou.

Satisfeito com a declaração de Sarkozy, Papandreou revelou que as discussões entre os parceiros europeus evoluíram nas últimas horas.

Pouco antes do encontro com o chefe de governo grego, o francês reuniu-se com Merkel por 45 minutos.

"Até ontem ou anteontem, a solução europeia continuava apenas teórica. Depois de diferentes reuniões que tive nessa semana, ouvi que a vontade política existe, e não apenas do presidente Sarkozy", assegurou Papandreou.

PLANO

O plano de ajuste grego, que prevê o corte de 4,8 bilhões em gastos públicos, o congelamento de pensões e a diminuição do salário dos funcionalismo é um complemento ao compromisso que Atenas assumiu no mês passado com a UE para reduzir em quatro pontos porcentuais o déficit público este ano.

Papandreou, que concluirá sua rodada de visitas a chefes de Estado na próxima quarta-feira, em Washington, onde se encontrará com o presidente dos EUA, Barack Obama, reiterou que seu país não precisa de um "financiamento especial".

Ele disse que a Grécia está levando a cabo importantes esforços solicitados pela UE e insistiu que a Grécia só quer condições de pagamento de sua dívida "semelhantes" aos dos outros países da zona do euro.

Apoiar a Grécia é "interesse estratégico" da Europa, disse Papandreou, em sintonia com Sarkozy, que assegurou que a França agiria da mesma maneira com qualquer outro país membro da zona do euro porque essa solidariedade é uma questão de "coerência". COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS