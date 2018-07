França reconhece erros em Ruanda

KIGALI

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, não se desculpou, mas reconheceu ontem que seu país cometeu "erros políticos graves" durante o genocídio de 1994 em Ruanda, no qual teriam morrido entre 800 mil e 1 milhão de pessoas, segundo estimativas.

Sarkozy chegou ontem a Ruanda para reunir-se com o presidente Paul Kagame e tentar encerrar 16 anos de tensão nas relações bilaterais, intensificadas por acusações mútuas relacionadas ao genocídio. Na curta visita à capital, Kigali, Sarkozy reconheceu que a missão militar francesa que devia proteger os deslocados, refugiados e civis durante o genocídio chegou "tarde demais".

Após uma ruptura de três anos, os dois países retomaram as relações diplomáticas no fim de 2009. A França acusava Kagame e funcionários do governo de ter derrubado, em abril de 1994, o avião do então presidente ruandês, Juvenal Habyarimana, fato que desencadeou os massacres. Kagame rejeitou as afirmações da França, a quem acusou de dar treinamento militar e encobrir mentores dos massacres.

"Houve um grave erro de critério, uma espécie de cegueira que não nos permitiu antecipar o plano genocida", disse Sarkozy ao lado de Kagame. "Cometemos aqui erros de cálculo e políticos que tiveram consequências absolutamente trágicas."

Após visitar o museu do genocídio, no qual a França é responsabilizada por um "papel ativo no treinamento e armamento do Exército ruandês em 1994", Sarkozy escreveu no livro de visitantes: "Em nome do povo francês, curvo-me perante as vítimas do genocídio. A humanidade manterá para sempre a memória desses civis inocentes e seu martírio." Segundo analistas, a aproximação com Ruanda evidencia o pragmatismo da França frente aos interesses econômicos na África e a visita de Sarkozy é crucial no objetivo de Paris de manter uma influência relevante na região.