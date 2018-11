França retira 29 corpos do local da queda do voo 447

A operação foi retomada nesta semana, depois que exames de DNA realizados nos dois primeiros corpos retirados do mar em abril indicaram que seria possível fazer seu reconhecimento. Com isso, o Tribunal de Grande Instância de Paris determinou que uma equipe da Direção de Pesquisas Criminais da França viajasse no Ile de Sein ao local do acidente com a missão de resgatar mais vítimas.

As investigações sobre as causas da queda continuam a causar especulações. Ontem, o Wall Street Journal publicou uma reportagem afirmando que os pilotos teriam tomado decisões equivocadas ao se defrontarem com as falhas mecânicas e eletrônicas, provocadas pelos tubos de pitot, as sondas de velocidade.

O Escritório de Investigações e Análises para a Aviação Civil (BEA, na sigla em francês) se negou ontem, mais uma vez, a confirmar ou desmentir as informações. A entidade promete divulgar na sexta-feira um comunicado revelando as circunstâncias da queda do 447. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.