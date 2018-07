França retoma buscas pelas caixas-pretas do voo 447

Nesta terceira fase de buscas, será explorada uma área de 2 mil quilômetros quadrados, localizada a 1,5 mil quilômetros da costa brasileira, no Oceano Atlântico. Nas duas outras etapas de investigação, em junho e julho de 2009, a área de exploração era 10 vezes maior. A operação terá um custo de US$ 10 milhões, financiado pela Airbus e pela Air France. As duas primeiras investigações foram patrocinadas pelo governo francês (US$ 9 milhões). Embora as duas empresas financiem a operação, as buscas são coordenadas pela BEA.

Durante o anúncio, Troadec estimou que o trabalho da equipe durará 32 dias. O diretor espera que, desta vez, sejam localizadas as caixas-pretas, apesar da dificuldade de encontrar destroços da aeronave. Estava presente também no anúncio Maarten Van Sluys, representante de 48 famílias de vítimas do acidente. "Mesmo se as caixas forem encontradas, os processos judiciais para indenização das famílias continuarão em trâmite na Justiça", cobrou Sluys.

O voo 447 da Air France desapareceu sobre o Oceano Atlântico na noite do dia 31 de maio de 2009. O avião decolou por volta das 19h do Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, no Rio, com destino a Paris, e fez o último contato com o comando aéreo brasileiro por volta das 22h30 de domingo. Ao todo, 228 pessoas estavam a bordo da aeronave.