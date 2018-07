Franca-SP acha 43 irregularidades em casas de shows

De acordo com o promotor de Justiça da Habitação e Urbanismo, Carlos Henrique Gasparoto, o objetivo é fazer com que as normas de segurança sejam cumpridas. Foi estipulado o prazo de 30 dias para que a situação seja regularizada e, se isso não for feito, está prevista uma multa no valor de R$ 5 mil. Persistindo a falha, o estabelecimento será fechado.

A fiscalização é feita em conjunto com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura Municipal. Nas casas de shows são analisadas questões como as saídas de emergência e sua sinalização, os extintores e outros itens importantes. Muitos promotores de eventos já procuraram o Ministério Público e assinaram um termo se comprometendo a resolver todos os problemas.