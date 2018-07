França vai ficar no Mali até que estabilidade seja restaurada

A França enviou centenas de soldados ao Mali e vem lançando ataques aéreos desde sexta-feira na metade norte do país, onde Estados regionais e ocidentais temem que possa se tornar uma base para ataques de militantes islâmicos na África e na Europa.

Milhares de soldados africanos estão prontos para assumir o controle da ofensiva, mas exércitos regionais lutam para acelerar a operação, prevista só para daqui a alguns meses, que foi introduzida pela campanha de bombas da França, cujo objetivo era parar um avanço rebelde sobre uma cidade estratégica na semana passada.

"Temos um objetivo. Garantir que quando sairmos, quando terminarmos nossa intervenção, Mali estará segura, com autoridades legítimas e um processo eleitoral e sem terroristas ameaçando o seu território", disse Hollande em entrevista coletiva de imprensa durante visita aos Emirados Árabes Unidos.

O ministro das Relações Exteriores francês, Laurent Fabius, que acompanhava Hollande, disse que a ofensiva contra os rebeldes do Mali poderia levar algum tempo e que o nível atual de envolvimento francês poderia durar semanas. As eleições, no entanto, levarão meses para serem organizadas.

Aviões franceses atingiram rebeldes com bombardeios e uma coluna de dezenas de veículos blindados franceses andava pela empoeirada capital ribeirinha de Bamako durante a noite, elevando para cerca de 750 o número de soldados franceses no Mali.

Paris disse que planeja enviar 2.500 soldados para a sua ex-colônia para incrementar o Exército do Mali e trabalhar com a força de intervenção fornecida pelos Estados da África Ocidental.

Chefes da Defesa dos países da África Ocidental se reuniram em Bamako nesta terça-feira para aprovar planos de acelerar o envio de 3.300 soldados regionais, previstos em um plano de intervenção apoiado pela Organização das Nações Unidas e que será liderado pelos africanos.

A Nigéria prometeu enviar soldados em 24 horas e a Bélgica disse que estava enviando helicópteros e aviões de transporte para ajudar, mas os exércitos da África Ocidental precisam de tempo para se tornar operacionais.

O norte do Mali, uma região vasta e inóspita de deserto e montanhas do tamanho do Texas, foi tomada no ano passado por uma aliança islamista que reunia a ala norte-africana da Al Qaeda, AQIM, com o grupo MUJWA e os rebeldes nativos Ansar Dine.

Qualquer atraso no seguimento dos bombardeios aéreos franceses das bases e depósitos de combustível islamistas com uma ofensiva terrestre poderia fazer com que os insurgentes escapassem para o deserto e as montanhas, se reagrupassem e contra-atacassem.

Os rebeldes, que segundo oficiais franceses estão bem armados, mostraram que podem revidar, desalojando forças do governo de Diabaly, a 350 quilômetros de Bamako, na segunda-feira.

Os moradores disseram que a cidade ainda estava sob o controle islamista nesta terça-feira, apesar dos vários bombardeios que sacudiram as casas.

Uma testemunha ocular perto de Segou, no sul, disse à Reuters ter visto 20 soldados das Forças Especiais francesas dirigindo em direção a Diabaly.

Os moradores do Mali receberam bem a intervenção francesa, depois de verem seu Exército sofrer uma série de derrotas pelos rebeldes.

"Com a chegada dos franceses, começamos a ver a situação no fronte evoluir a nossa favor", disse Aba Sanare, morador de Bamako.