França vai invadir Sambódromo no desfile da Grande Rio É pintando "à francesa" a Sapucaí de verde e amarelo que a Grande Rio invadirá a passarela do samba na primeira noite de desfiles do Rio de Janeiro. Embalada pelo enredo do carnavalesco Cahê Rodrigues, "Voilá, Caxias! Liberté, Egalité, Fraternité, Merci Beaucoup, Brésil! Não Tem de Quê!", a escola de Duque de Caxias festejará na avenida o ano da França no Brasil, com destaque à natureza que encantou os primeiros franceses que aportaram por aqui. "O desfile mostrará a presença da natureza brasileira nas obras dos artistas franceses que vieram para cá no início do século XIV, como nos afrescos do pintor Debret", conta o historiador Anderson Big, responsável pelo desfile da escola. "Teremos um carro alegórico só para Debret, assim como para a Revolução Francesa e para o cancan do Moulin Rouge, que ''afrancesou'' o Rio da época", completou o historiador. Ainda segundo Big, a passagem da escola pela passarela do samba revelará as influências francesas nos costumes brasileiros. "E são muitas! Na moda, na gastronomia, na arquitetura, desde a chegada dos franceses aos dias de hoje". Para isso, a escola encomendou plumas e saiotes especialmente para a ocasião. "Será muito luxuoso, rebuscado e rico em detalhes, para francês ver!", brincou. A Grande Rio buscará o seu primeiro título no Grupo Especial. Nas últimas quatro edições, a escola tricolor conquistou dois terceiros lugares (2005, 2008) e dois vice-campeonatos (2006 e 2007). "Chegou a hora de soltar o grito de ''É campeão!'' que está preso na garganta", espera o presidente de honra da escola, Jayder Soares. Contando com uma das maiores delegações de sua história, 3.800 componentes divididos em 33 alas, a escola de Caxias promete não fazer feio na avenida. "Colocaremos 40 bailarinas francesas do Moulin Rouge na passarela, que dançarão ao som das ''paradinhas'' do mestre de bateria Odilon", antecipa o coordenador de comunicação Avelino Ribeiro. Celebridades como Susana Vieira e Raul Gazola também farão parte do desfile da escola, que pretende não deixar o carnaval deste ano "à francesa", mas ao esperado batuque da vitória. A escola deve começar o desfile entre as 22h05 e 22h20. Confira a seguir a letra do enredo da Grande Rio: "Voilá, Caxias! Liberté, Egalité, Fraternité, Merci Beaucoup, Brésil! Não Tem de Quê!" O Rei Sol bordado em ouro e a corte...A brilhar Champagne, um baile prá comemorar Mistérios das Terras Brasilis vão se revelar Navegando não imaginava encontrar Ver tanta beleza seduzindo o meu olhar Um grito tupinambá tocou meu coração E foi saindo "a francesa" Villlegagnon Assim nascia São Sebastião A força do povo que revoltado...se uniu Cruzou fronteiras "movimentando" meu Brasil Veio o anseio de alcançar liberdade Meu lema é egalité, fraternidade Eu vi nascer Um novo dia florescer Sonhei com as cores de Debret Emoldurando o amanhecer Me encantava! Quando eu sentia seu perfume pelo ar A Ouvidor era Paris a desfilar Um grande cabaré, na Cidade Luz Sonho ou ilusão que me seduz De um "passo", fiz um traço no compassso da paixão É o vôo da evolução Flores pra nação que sempre estendeu a mão É festa, carnaval é união Minha alma é tricolor!! O meu orgulho é minha bandeira Oui, voilá!! A Grande Rio balança Le mon amour é a França Vem brindar!!!