France Telecom tem resultados em linha com previsões no 3o tri

Mas, em meio às dificuldades no mercado, a France Telecom divulgou resultados para o terceiro trimestre em linha com as expectativas, e conseguiu acrescentar 317 mil novos clientes móveis à sua base.

A receita caiu 3,5 por cento, para 10,76 bilhões de euros, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recuou 7,3 por cento, a 3,65 bilhões de euros.

O mercado esperava receita de 10,74 bilhões de euros e Ebitda de 3,62 bilhões de euros no período, de acordo com uma pesquisa com 12 analistas.

Prevendo uma queda de 1 bilhão de euros (1,3 bilhão de dólares) no fluxo de caixa operacional do próximo ano, a dona da marca Orange Telecom disse que pagará um dividendo de pelo menos 0,80 euro por ação em 2012 e 2013, após previsão anterior de 1,21 a 1,35 euro para 2012 feita em fevereiro, e 1,4 euro por ação pagos no ano passado.

O corte acontece no momento em que operadoras na Europa lutam para crescer em meio a intensas pressões regulatórias, queda nos preços e mudanças na forma como os clientes utilizam seus telefones.

A situação da France Telecom é agravada pela concorrência mais forte da iniciante Iliad, que trava uma guerra de preços na França, maior mercado da France Telecom.

(Leila Abboud e Gwénaëlle Barzic)