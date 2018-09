Francês constrói castelo medieval

Um castelo que está sendo construído na região central da França desde 98 tenta reproduzir nos mínimos detalhes uma construção medieval.

O projeto foi iniciado por um fazendeiro local que queria não só criar empregos para a população local como aprender mais sobre a história da arquitetura.

Por isso, não são só as técnicas, mas os materiais, ferramentas e o estilo são todos tradicionais.

A construção está sendo feita no estilo usado na França do fim do século 12, início do século 13.

Entre os detalhes originais estão: a grande torre principal, já a meia altura; o grande salão de banquetes ou julgamentos e uma bela abóbada na torre de vigilância.

Os trabalhos são orientados por ilustrações obtidas em manuscritos da época. O projeto emprega 35 pessoas em tempo integral, além de voluntários.

Todos se vestem à moda da época, com algumas poucas concessões devido às normas de segurança modernas.

Entre os funcionários estão escultores, pedreiros e carpinteiros, além de artesãos que produzem cordas, cestas, tijolos e outros utensílios fundamentais para a construção.

O -Chateau de Guedelon está aberto à visitação e recebe escolas e turistas. A construção só deve acabar em 2023. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.