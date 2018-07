Francês encontra 165 mil euros enterrados no jardim

Um francês encontrou enterrado no jardim de sua nova casa um saco plástico contendo 165 mil euros (cerca de R$ 370 mil).

O homem tentou utilizar o dinheiro no comércio da cidade de Mérignac e foi preso. Com isso, acabou relançando investigações sobre um assassinato cometido há quatro anos na mesma residência. O crime não havia sido solucionado por falta de pistas.

O morador de Mérignac, nos arredores de Bordeaux, no sudoeste da França, havia mudado para sua nova casa em janeiro de 2010.

Ele decidiu fazer obras no jardim e foi dessa forma que encontrou, enterrado a algumas dezenas de centímetros de profundidade, o saco contendo 165 mil euros em notas de 50, 100 e 500 euros, segundo a edição desta quinta-feira do jornal Sud-Ouest.

Graças a essa descoberta inesperada, o francês imaginou que poderia melhorar seu nível de vida e realizar outras obras na casa, diz o jornal.

Ele precisou secar o dinheiro, já que as notas estavam bastante úmidas, o que indicaria que elas teriam permanecido enterradas por um longo período.

Teste

O francês decidiu fazer um teste para descobrir se o dinheiro seria verdadeiro ou não e foi a um supermercado no centro de Bordeaux fazer compras com uma nota de 100 euros.

Mas, no momento do pagamento, a caixa do supermercado pensou que a nota, desgastada e praticamente sem os filigranas de segurança, era falsa e alertou seus responsáveis, que chamaram a polícia.

O francês foi preso e revelou à polícia ter encontrado, por acaso, o saco de dinheiro no jardim de sua casa. Os serviços da brigada financeira examinaram a nota de 100 euros e concluíram que o dinheiro era verdadeiro.

O homem, cuja identidade não foi revelada, deu seu endereço à polícia, que rapidamente fez uma ligação com um crime não resolvido, cometido em setembro de 2006 no mesmo local.

Um homem de 37 anos, que morava na propriedade, foi morto a tiros em frente a sua casa durante a madrugada.

Sem pistas

A polícia não dispunha de nenhuma pista em relação ao autor do homicídio e agora reabriu as investigações, passando a considerar a hipótese de que o dinheiro descoberto possa ter sido o motivo do crime.

"É um elemento importante complementar às investigações", afirmou à imprensa francesa uma fonte da polícia judicial. Perícias estão sendo realizadas no dinheiro encontrado.

"Para mim, isso representou mais problemas do que sorte", disse o homem que encontrou o dinheiro em seu jardim.

Ele poderá ficar com a quantia se as investigações não revelarem a quem o dinheiro pertence. Mas o homem não demonstrou muito entusiasmo com a possibilidade. "Considerando de onde vem o dinheiro, é melhor eu me abster", afirmou.

Na semana passada, uma francesa de 57 anos "esqueceu" um saco plástico contendo 35 mil euros no transporte público em Bordeaux. O dinheiro não foi encontrado.