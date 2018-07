Francês tenta cruzar Canal da Mancha em balão movido a pedais

Um piloto amador francês tenta realizar a travessia do Canal da Mancha neste domingo a bordo de um balão dirigível movido a pedais. Stephane Rousson, de 39 anos, levantou vôo da costa britânica às 8h hora local (4h no horário de Brasília) e às 13h (9h em Brasília) havia completado a metade do trajeto, de 55 quilômetros. Durante a travessia, ele fica sentado embaixo do balão Zeppy e move as hélices com pedais como os de uma bicicleta. Rousson havia tentado cruzar o Canal da Mancha em junho, mas após esperar duas semanas por condições climáticas favoráveis, desistiu da aventura. Neste domingo, o porta-voz do piloto disse que "ter levantado vôo já foi uma vitória após conseguir as condições climáticas perfeitas". Em entrevista à BBC, Rousson disse que a criação do balão foi inspirada no filme ET, de Steven Spielberg. "Desde que era criança tinha vontade de voar", disse o piloto. Homem-pássaro Se realizar a travessia, ele será a primeira pessoa a conseguir o feito a bordo de um balão dirígivel movido a pedais. Na sexta-feira, um suíço se tornou a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha voando sozinho com uma asa de propulsão a jato. Yves Rossy aterrisou em Dover, na Inglaterra, depois do vôo de 35,4 km de Calais, na França. O vôo, que havia sido adiado no início da semana por causa do mau tempo, durou menos de 10 minutos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.