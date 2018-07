Francesa Iliad confirma oferta para comprar T-Mobile US

Confirmando relatos do início do dia, a empresa afirmou em comunicado que ofereceu 15 bilhões de dólares em dinheiro por uma fatia de 56,6 por cento na T-Mobile US, a 33 dólares por ação.

A empresa francesa afirmou que avalia o restante da T-Mobile, a terceira maior operadora dos Estados Unidos e de propriedade da Deutsche Telekom, em 40,50 dólares por ação e espera 10 bilhões de dólares em economia de custos.

Com um lance apoiado por seu fundador bilionário Xavier Niel, a Iliad afirmou que a proposta totaliza um prêmio de 42 por cento sobre o preço da ação da T-Mobile antes do anúncio da oferta.

A oferta conta com financiamento de bancos internacionais, cujos nomes não foram citados, e precisará de um aumento de capital, apoiado por Niel, afirmou a companhia francesa.

"Não há como haver certeza de que a oferta da Iliad vai ser aceita pela diretoria da T-Mobile US", disse a empresa.

