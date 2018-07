Francesa Iliad desiste de plano para compra da T-Mobile US

A Iliad havia marcado meados de outubro como prazo para decidir se iria melhorar oferta de 33 dólares por ação por 56,6 por cento da quarta maior operadora de telefonia celular dos Estados Unidos, afirmaram fontes à Reuters no mês passado.

"O grupo Iliad anuncia que colocou um fim ao projeto d comprar a T-Mobilie US, depois que contatos com a Detusche Telekom e membros selecionados do conselho da T-Mobile US recusaram avaliar esta nova oferta", disse o grupo francês em comunicado.

A operadora de serviços de baixo custo criada pelo empresário francês Xavier Niel afirmou que tinha montado um consórcio com dois "fundos de private equity importantes" para permitir uma melhora na oferta para cerca de 36 dólares por ação por 67 por cento da companhia.

A T-Mobile US não comentou o assunto. Repreentantes da Deutsche Telekom, que detém 66 por cento da empresa, não estava disponível de imediato para se pronunciar.

A Deutsche Telekom, que obtém cerca de um terço de seu faturamento e um quinto do lucro nos EUA, tem tentado vender a T-Mobile US desde o final de 20011 por considerar a empresa muito pequena para competir com as líderes Verizon Communications e AT&T.

(Por James Regan)