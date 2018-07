Franceses assumem controle de cidade estratégica no norte do Mali Forças francesas que perseguem rebeldes islâmicos no norte do Mali desceram de paraquedas em uma cidade estratégica e assumiram o controle local nesta sexta-feira, mas um atentado suicida mais ao sul do país e o assassinato de dois civis por soldados na capital Bamaco levantam dúvidas sobre a segurança.