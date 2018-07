Franceses criam 'maior foto do mundo' com panorâmica de Paris

Dois fotógrafos franceses e uma empresa de informática criaram uma foto panorâmica em 220º de Paris com 26 bilhões de pixels que, segundo eles, seria a maior imagem digital do mundo.

A fotografia em altíssima resolução ocuparia dois estádios de futebol caso fosse impressa, afirmam os autores do projeto Paris 26 Gigapixels.

Para compô-la, os fotógrafos Arnaud Frich e Martin Loyer tiraram 2346 fotos da capital francesa, que foram reunidas em uma só imagem por um programa de computador criado pela empresa Kolor.

A partir da foto panorâmica de 220º exposta no site do projeto, o internauta pode aproximar a imagem para ver em detalhes vários locais turísticos importantes da capital francesa, enquanto escuta como trilha sonora a música do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.

As principais referências parisienses, como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a Catedral de Notre-Dame, o Museu do Louvre e o monumento Grand Palais podem ser vistas na imagem. Também é possível clicar sobre esses pontos para obter algumas informações sobre sua história e arquitetura.

A altíssima resolução da foto, superior à do site Google Earth, também permite que se observe placas de ruas, objetos nas vitrines e detalhes das roupas de algumas pessoas que aparecem nas imagens.

Com base nisso, os autores do projeto incluíram algumas "surpresas" na foto para divertir os internautas, que precisam vasculhar a imagem para encontrá-las.

Entre as "surpresas", há animais exóticos nos telhados parisienses e brincadeiras que fazem alusão à região da Haute-Savoie, nos Alpes, onde fica a sede da Kolor. O internauta poderá localizar, por exemplo, um queijo Reblochon, típico da região, sobre uma mesa em uma rua de Paris.

O projeto

Rami Tohme, porta-voz da Kolor, disse à BBC Brasil que as fotos foram realizadas em setembro do ano passado em menos de três horas. Mas o projeto inteiro levou dois anos para ser realizado.

"Não é uma foto revolucionária do ponto de vista artístico, mas ela tem o mérito de oferecer uma vista excepcional da cidade em alta resolução", disse um dos autores da imagem, o fotógrafo Arnaud Frich, especialista em fotos panorâmicas e visitas virtuais de Paris.

Frich utilizou duas câmeras colocadas sobre uma plataforma motorizada feita sob medida para o projeto Paris 26 Gigapixels para tirar as mais de 2 mil fotos.

Seu parceiro, o fotógrafo Martin Loyer, visitou inúmeros telhados parisienses para escolher o local ideal para que as fotos fossem tiradas: o cobertura da igreja Saint-Sulpice, no bairro de Saint-Germain-des-Près.

"Essa foto mostra as possibilidades que existem com as técnicas para reunir imagens com altíssima resolução. Isso representa um avanço em relação às visitas virtuais", disse Tohme. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.