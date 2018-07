Franceses Depres e Peterhansel vencem Rally Dakar

Despres tinha o trunfo em suas mãos logo depois que seu arquirrival Marc Coma, cometeu um erro de navegação no sábado se desviou do caminho, perdendo mais de 10 minutos de corrida. Ambos os pilotos são companheiros na equipe KTM.

Foi o quarto título que Despres conseguiu entre as motos no Dakar, considerada como a competição mais dura do mundo. O triunfo o fez superar Coma, que tem três conquistas.

A última etapa do Dakar, de apenas 29 quilômetros cronometrados e 254 quilômetros da ligação entre Pisco e Lima, foi vencida pelo norueguês Pal-Ander Ullevalseter, com um tempo de 22:26 minutos.

Coma foi o segundo a 1:08 minutos do líder, enquanto o eslovaco Stefan Svitko foi o terceiro a 1:43 do ganhador.

Na etapa de domingo, o campeão Despres chegou tranquilamente em décimo lugar.

DÉCIMO TÍTULO

Por sua parte, o veterano piloto Peterhansel obteve seu décimo título no Dakar. A bordo de um Mini, o francês terminou a competição com o tempo total de 38 horas e 54:46 minutos.

Seu principal rival, o espanhol Nani Roma, também da Mini, cruzou a meta con una diferença de 41:56 minutos frente a Peterhansel. O terceiro lugar foi para o sul-africano Giniell de Villiers - campeão do Dakar 2009 - a uma hora e 13:25 minutos do líder.

A etapa foi vencida pelo norte-americano Robby Gordon com um tempo de 22:43 minutos, a 21 segundos do brasileiro Ricardo Leal Dos Santos.

Peterhansel chegou em décimo na última etapa do Dakar com o tempo de 25:55 minutos.

Esta é a primeira vez que o Peru se une à corrida, que Argentina e Chile organizam conjuntamente desde 2009.

A caravana de veículos começou em 1º de janeiro na cidade argentina de Mar del Plata. O traçado original incluiu cerca de 9.000 quilômetros, sendo 4.200 deles cronometrados.

O Dakar começou a ser disputado na América do Sul um ano depois que ameaças terroristas impediram sua realização normal na África, onde a prova acontecia desde 1979.

(Reportagem de Marco Aquino; Edição de Rodrigo Charme)