Franceses dizem ser improvável achar caixas-pretas A agência de investigação de segurança aérea da França informou hoje que um relatório inicial sobre o desaparecimento do Airbus 330 da Air France-KLM sobre o Atlântico estará pronto no fim deste mês. A agência alegou ainda ser improvável encontrar as caixas-pretas da aeronave que contêm as informações do voo, segundo informações divulgadas pela Dow Jones.