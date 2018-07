Franceses examinam temas atuais Começa hoje, às 7h30, no Senac Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 228), a série de debates do Universo do Conhecimento, com os pensadores franceses Robert Castel, Mireille Delmas-Marty, Danièle Hervieu Léger e Marcel Mazoyer. A programação integra o Ano da França no Brasil e traz Fernando Henrique Cardoso, José Gregori, Ladislau Dowbor e Mario Sérgio Cortella. O simpósio é organizado em parceria com a Université de Tous les Savoirs da Universidade de Paris 5 - Sorbonne e o Sesc SP. As primeiras conferências, no Senac, de hoje a quarta, serão abertas, com inscrições a R$ 40 (www.universodoconhecimento.com.br).