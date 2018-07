Franceses lançam 'Le Vin de Merde'

No sul da França, os fabricantes de vinho estão usando a má fama que têm de produzir bebidas de qualidade ruim para alavancar as vendas. E por incrível que pareça, a estratégia está dando certo. Em Languedoc, no sul do país, os viticultores batizaram a garrafa de Le Vin de Merde, nome que poderia espantar o cliente. No entanto, o vinho rosé está agradando o paladar dos degustadores. Para incrementar o comércio, os bares oferecem a degustação da bebida, antes de mostrar o rótulo da garrafa. Outro fator que colabora para o sucesso de vendas é o preço. A garrafa é vendida a 7 euros. Os viticultores celebraram o bom resultado: o estoque inteiro desse ano foi vendido. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.