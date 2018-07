Franceses resistem à vacinação contra gripe A vacinação em massa contra a gripe suína iniciada na França há 12 dias está encontrando resistência entre a população, mesmo com a chegada do frio e a multiplicação dos casos. O país registra mais de 1,5 milhão de infectados, com 48 mortes. A taxa de mortalidade, considerada baixa pela opinião pública, levou 200 mil pessoas, das 6 milhões esperadas, aos mil centros de vacinação. Segundo pesquisas, 76% dos entrevistados não pretendem tomar a dose.