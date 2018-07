Francis reabre o piano e encanta com O Tempo das Palavras

Olhando para O Tempo das Palavras... Imagem, álbum duplo lançado em comemoração aos seus 70 anos (completados em 31 de agosto de 2009), Francis Hime não vê nada que faria de diferente. Pudera. Disparado entre os melhores do ano passado, cinco meses após seu lançamento, o disco finalmente chega aos palcos de São Paulo para duas apresentações, amanhã e domingo, no Sesc Pinheiros.

Em uma parceria entre a Biscoito Fino e o Canal Brasil, o segundo show será gravado para sair em DVD, no máximo até agosto. E, assim como no CD duplo, o concerto será dividido em duas partes. Na primeira, Francis relembrará parte do repertório registrado em Imagem, disco em que o compositor pela primeira vez interpretou com arranjos para piano-solo trilhas que fez para filmes nas décadas de 60 e 70. Dos 25 temas do álbum, o compositor pinçou 8, entre eles duas parcerias com Chico Buarque, A Noiva da Cidade e Choro nº 1 (Meu Caro Amigo), e Tema Hindu, A Estrela Sobe (Último Retrato), Lição de Amor e Namoro de Vadinho e Dona Flor. Além de toda a carga emotiva que emana do piano de Francis, e da intimidade com suas próprias composições, o cenário ainda contará com um telão, que exibirá cenas dos filmes que foram preservados, e imagens dos que se perderam em uma "colagem poética", como define o compositor.

Como ponte entre as duas partes do show, Francis acatou a sugestão dada pelo diretor Flávio Marinho de interpretar Cinema Brasil (Francis e Joyce). Ele começa ao piano e, ainda no escuro, os integrantes da banda entram no palco anunciando o segundo momento do espetáculo. A partir de então, na companhia de Gabriel Improta (guitarra e violão), Jorge Helder (contrabaixo), Diego Zangado (bateria), Hugo Pilger (violoncelo), Dirceu Leite e Marcelo Bernardes (sopros), Malu e Eliza (vocais), Francis mostrará as recentes composições de O Tempo das Palavras, que atestam que aos 70 anos ele ainda tem o mesmo fôlego criativo de antes. "Estou bem contente. De uma certa forma, é um reviver do disco. No fundo, a gente nunca quer acabar, e só termina porque o CD tem de ir para a fábrica. Sempre surgem novas ideias no meio do caminho", comenta Francis, que mostrará as músicas com pequenas alterações nos arranjos pelo fato de a formação levada ao palco ser um pouco diferente da usada no disco.

Neste revisitar do álbum, não poderiam ficar de fora a música que batiza o trabalho, O Tempo das Palavras (com letra estupenda de Geraldo Carneiro), O Sim Pelo Não (com Edu Lobo) e Maré (com Olívia Hime). Francis também relembrará temas mais antigos, como Trocando em Miúdos (com Chico Buarque), Jardim Botânico (em um diálogo imaginário com Tom Jobim em pleno Jardim Botânico) e Anoiteceu (samba feito com Vinicius de Moraes). "Nunca faço um show completamente inédito. É bom tocar as mais antigas, senão fica um pouco árido e o público se cansa", explica o compositor e pianista.

O encerramento do show será marcado por uma feliz coincidência. Na mesma noite em que Francis fechará a apresentação com Pra Baden e Vinicius, inspirada nos afro-sambas, seu parceiro nessa composição, Paulo César Pinheiro, estará presente no palco do teatro de outro Sesc, o Pompeia. "É uma pena que os shows estejam marcados para o mesmo horário, senão eu daria uma escapadela para ver o Paulinho", lamenta Francis.

Serviço

Francis Hime. Sesc Pinheiros (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. Amanhã, 21 h; dom., 18 h. R$ 5 a R$ 20