Francisco almoçará com o papa emérito O Vaticano confirmou ontem que Francisco encontrará no próximo sábado seu antecessor na Santa Sé, o papa emérito Bento XVI, em Castel Gandolfo. Será a primeira vez na história moderna da Igreja que dois papas, um retirado e outro na ativa, se reunirão. Francisco também encontrará líderes políticos do mundo todo, que virão a Roma participar de sua missa inaugural, na terça-feira. O pontífice receberá a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na segunda-feira. Uma reunião com Dilma Rousseff também está prevista. / A.N.