Francisco desce do papamóvel para cumprimentar fiéis Já bem próximo ao Palácio São Joaquim, na Glória, zona sul do Rio, que encerrou o cortejo do papa Francisco que começou no Theatro Municipal, o pontífice desceu do papamóvel para se dirigir a duas senhoras. Uma delas, dona Vanda, a segunda a receber um beijo do papa, completará 100 anos em dezembro e mal podia conter a emoção após o contato com Francisco. Os voluntários que estavam perto, na Rua da Glória, a poucos metros do São Joaquim, providenciaram um banquinho para que ela se sentasse.