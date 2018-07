Francisco pede que Bento XVI 'ore por ele' Nesta sexta-feira, 19, os dois papas se encontraram no Vaticano para tratar da viagem ao Brasil. Francisco pediu que Bento XVI orasse por ele. O alemão tem uma relação especial com a Jornada no Rio, afinal foi ele quem a convocou. Nesta sexta-feira, Francisco convidou Bento XVI a "participar espiritualmente do evento", entregou ao alemão o programa da viagem, além de tê-lo presenteado com uma medalha comemorativa. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.