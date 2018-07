Frank Aguiar vai da avenida para o gabinete de prefeito Destaque de um dos carros alegóricos da Tom Maior, quarta escola a desfilar no primeiro dia do carnaval de São Paulo, o cantor e vice-prefeito de São Bernardo do Campo, Frank Aguiar (PTB), já tem compromisso ao final de sua participação no sambódromo: a partir de amanhã assume a prefeitura da cidade no Grande ABC Paulista. Ele substitui o titular, Luiz Marinho (PT), que se ausenta por alguns dias em compromisso oficial. "Depois da alegria aqui, tenho de voltar ao trabalho", explica Aguiar. Segundo o vice-prefeito de São Bernardo, os dois primeiros meses de trabalho no cargo foram marcados pela reestruturação da prefeitura. "Montamos uma equipe muito forte, temos um grupo técnico muito qualificado. Pegamos uma prefeitura paralisada, e ainda num momento complicado, com a crise econômica", afirma. "Mas também temos o apoio do presidente Lula, que é um morador de São Bernardo", conta. E a crise atacou forte no ABC, segundo Frank, já que as montadoras, um dos setores mais afetados pela turbulência econômica, são responsáveis por grande parte dos empregos e renda na região. "Se as montadoras estão com problemas, nós temos de criar condições para criação de empregos em outros setores", diz. Embora a crise seja uma preocupação, não foi suficiente para tirá-lo dos desfiles desse ano. "Já é o quarto ano que eu desfilo pela Tom Maior, desde 2006, quando fui homenageado pela escola. Isso criou uma relação de agradecimento e carinho muito grande em mim. E o entretenimento é importante num momento como esse. E o carnaval traz turismo, desenvolvimento, que é o que precisamos para fugir da crise", afirma. "Preferia que o momento fosse outro, mas estamos tomando medidas e espero que a crise acabe passe logo", afirmou.