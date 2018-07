Frank Williams vai deixar conselho da equipe que leva seu nome

"Completo 70 anos em abril e decidi sinalizar o próximo estágio no processo gradual, mas inevitável, de transferir as rédeas para a próxima geração, renunciando assim ao conselho no final deste mês", disse ele em nota divulgada pela equipe.

"Esta não é uma medida tão dramática quanto pode parecer: devo continuar trabalhando em tempo integral como diretor da equipe, e vou continuar a participar de todas as reuniões do conselho como observador."

Claire Williams, filha do dirigente, entrará no Conselho em 1 de abril na qualidade de diretora de marketing e comunicações. Frank continuará como acionista majoritário da Williams Grand Prix Holdings PLC.

(Reportagem de Alan Baldwin)