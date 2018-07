Franzen defende função do romance

Política, 11 de setembro, liberdade, cultura literária americana, amizade e inveja entre escritores, tipos de romance e passarinhos estiveram entre as divagações do escritor americano Jonathan Franzen, uma das sensações da 10.ª Festa Literária Internacional de Paraty, na noite de ontem. O evento, que começou na quarta-feira, segue até domingo e ainda receberá Ian McEwan, Jennifer Egan, Enrique Vila-Matas, Zuenir Ventura, Francisco Dantas, Rubens Figueiredo, entre outros autores brasileiros e estrangeiros.

Leitor dos brasileiros Bernardo Carvalho, Chico Buarque e Milton Hatoum - ele pediu indicações de mulheres escritoras à plateia, Franzen lembrou que o mundo hoje está cheio de distrações e fazer narrativas que prendam a atenção é um desafio. Lembrou que a palavra entretenimento, em inglês, não tem o peso negativo que tem em português, mas reforçou: "Não estou dizendo que temos de fazer como James Patterson", referindo-se ao best-seller internacional.

"A função real do romance sério não é apenas a de entreter, mas de usar essa capacidade de entretenimento, de suspender a pessoa, de fazê-la entrar no mundo de fantasia para preservar a possibilidade de uma individualidade e do livre-arbítrio", disse. E, considerando que essas são das características mais importantes, resumiu brincando: "Acho que estamos tentando salvar a humanidade".

Sua ideia de escrever um romance se assemelha ao mito de Prometeu, mas, no caso dele, não tem águia devorando o fígado. "Sou eu mesmo comendo o meu fígado diariamente. Abro alguma coisa em mim, me machuco." Entre os temas, famílias infelizes. O escritor lembrou que Tolstoi dizia que, se tudo corre bem com uma pessoa, que motivo o leitor teria para se interessar por ela? "Para uma pessoa que escreve um romance, a vida comum não é interessante. Temos de viver num mundo exagerado, inventado. O romancista ignora os anos bons e faz um recorte da parte ruim", disse.

Nos anos 1990, Franzen escreveu um artigo em que se mostrava irritado com o desrespeito para com a cultura literária americana. O best-seller Stephen King tinha até mesmo figurado na capa da revista Time. Depois de lançar Liberdade, livro que o consagrou, lá estava Franzen, na capa da revista que criticou e que o apresentou como o grande escritor americano. "As pessoas são superestrelas, estrelas ou ninguéns. Eu era um ninguém. Agora, estranhamente estou do outro lado, mas culturalmente ainda estou lado dos ninguéns que não vendem nada."

Como irmãos. O mediador Ángel Gurría-Quintana perguntou sobre o amigo David Foster Wallace, escritor que se matou em 2008 e sobre quem Franzen disse, há algum tempo, coisas negativas.

"Éramos como irmãos que se amam, mas que querem se matar. Tinha coisa que eu fazia melhor, tinha coisa que ele fazia melhor. Era uma batalha entre iguais. Quando eu escrevia uma coisa boa, ele se sentia mal e o contrário também acontecia", comentou.

Franzen disse que sentia inveja por Wallace ser tão cultuado e ter tanta gente estudando sua obra e Wallace, por sua vez, invejava os altos adiantamentos que ele recebia da editora.

O escritor estava um pouco aéreo, divagou e por vezes desistiu da resposta no meio do caminho. E explicou: tinha acordado às 6 horas para ver passarinhos, seu hobby.