Fraport mantém foco no Brasil, espera ajustes em novos editais

Entre os principais questionamentos da companhia aos leilões realizados este ano no país está a exigência de experiência mínima de transporte de 5 milhões de passageiros por ano das operadoras interessadas nas concessões, algo que ampliou o leque de grupos disputando os leilões.

"O Brasil é o único caso em que em um aeroporto com 30 milhões de passageiros foi exigida (experiência de) 5 milhões", disse o diretor de projetos da Fraport, Felix von Berg, a jornalistas, durante evento do setor de aviação. Ele se referiu ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), cujo leilão de fevereiro foi vencido por consórcio da Invepar com a sul-africana Acsa.

"Eu tenho esperança de que (os próximos editais de concessão) mudem para mais de 5 milhões... É preciso exigir mais que tráfego anual."

A Fraport participou da disputa pelo aeroporto de Guarulhos em parceria com a Ecorodovias e fez a segunda maior proposta pelo maior aeroporto brasileiro. O consórcio da Invepar com a Acsa venceu com oferta de 16,2 bilhões de reais.

A Fraport acredita que se o aeroporto do Galeão (RJ) entrar na próxima rodada de concessões, será uma grande opção para a companhia, mas "vamos avaliar baseado no edital", disse Berg. Além disso, o aeroporto de Confins (MG) também desperta interesse, afirmou.

O executivo defendeu ainda que os operadores de aeroportos sejam mantidos como sócios-investidores nos consórcios nos futuros leilões. "É o único jeito de garantir que o plano de negócios seja realista", disse.

Ele acredita que eventual novo edital de concessão de aeroportos possa sair ainda no quarto trimestre deste ano, com o leilão sendo realizado até o fim do primeiro semestre de 2013.

INTERESSE EM PORTUGAL

O diretor de projetos da Fraport confirmou o interesse da companhia no processo de privatização da estatal portuguesa de administração de aeroportos ANA.

Segundo o chefe de planejamento da ANA, Nuno Moreira, a privatização da empresa deve ocorrer logo depois da companhia aérea TAP, cuja venda foi aprovada recentemente pelo Conselho de Ministros português.

"O modelo ainda não está cristalino. Mas irão vender a TAP primeiro e depois a ANA", explicou.

O diretor de projetos da Fraport afirmou que o processo pode ser iniciado no começo de setembro. Atualmente, a ANA administra quatro aeroportos em território português, quatro na ilha de Açores, além de participações em outros dois aeroportos.

