Fraport prepara nova oferta pela operadora de aeroportos ANA

"Estamos muito confiantes e temos os meios financeiros para trazer uma oferta atraente à mesa", disse um executivo da Fraport que não quiser ser identificado.

O executivo não deu indicações sobre o preço ou comentou sobre relatos da imprensa portuguesa de que a oferta inicial do consórcio foi a mais baixa dentre as cinco que se qualificaram para o próximo estágio do processo, ficando bem abaixo dos 2,6 bilhões de dólares (3,4 bilhões de dólares) da francesa Vinci.

O governo de Portugal espera vender a ANA até o fim do ano, em um momento que tenta cumprir os termos de um resgate feito ao país pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

O governo escolheu cinco entre oitos interessados preliminares para que façam ofertas vinculativas, entre eles o consórcio entre a Fraport e a australiana Industry Funds Management.

Outros ofertantes incluindo a operadora do aeroporto de Zurich, Flughafen Zurich; o consórcio Blink entre a construtora portuguesa Mota-Engil e a colombiana Odinsa; e o consórcio Eama, que agrupa o grupo argentino de infraestrutura Corporación América e a portuguesa Sonae.

O jornal de negócios Diário Econômico disse nesta quinta-feira que dois interessados deixados de fora da próxima fase --a brasileira CCR e o fundo Global Infrastructure Partners-- haviam se unido à Flughafen Zurich para preparar uma oferta conjunta.

O prazo para ofertas vai até 14 de dezembro.

(Filipa Cunha-Lima)