DIEGO MARADONA, astro do futebol argentino, no velório do ex-presidente da Néstor Kirchner, comparando o político ao guerrilheiro Ernesto Che Guevara. "Eu não tive uma grande amizade com ele, mas no pouco contato que tive sei que lutava por seus ideais", acrescentou o craque

"O Irã dá ajuda oficial ao meu governo. Os EUA também nos dão malas de dinheiro.

É a mesma coisa"

HAMID KARZAI, presidente do Afeganistão, dizendo que o dinheiro que recebe, tanto do Irã, quanto dos EUA, é uma "ajuda oficial" para cobrir despesas do seu palácio e salários de funcionários pessoais

"Quando a salvação das almas o exigirem, os pastores têm o grave dever de emitir um juízo moral, mesmo em matérias políticas"

PAPA BENTO VXI, sumo pontífice, condenando o aborto e clamando para

que o clero brasileiro tome partido nas eleições presidenciais

"Quando é que o papa condenará as guerras ao Iraque, ao Afeganistão e o bloqueio dos

EUA a Cuba?"

FREI BETTO, frade dominicano e escritor. em seu Twitter, em referência ao discurso do pontífice

"Tive um surto. Fiquei meio possuído"

OTÁVIO JÚNIOR, que invadiu o palco da banda Green Day, beijou o vocalista na boca e roubou sua guitarra

"Não podemos cruzar os braços. Nem tudo que vai ao ar é agradável à sociedade alagoana"

MARCOS GUIMARÃES, presidente do Conselho de Comunicação de Alagoas, propondo o monitoramento dos veículos de imprensa

"Não usem meu nome para o vale-tudo eleitoral"

MARINA SILVA, senadora (PV-AC), que optou pela neutralidade no segundo turno das eleições presidenciais, criticando setores do PSDB que associaram falsamente sua imagem em apoio ao candidato José Serra

"Quem matou Paul?"

JIANG XIAO, cineasta chinesa que vai fazer um filme sobre a vida do polvo profeta que antecipou resultados da Copa do Mundo. Ela garante que o verdadeiro Paul morreu dois dias antes do final do Mundial - não na última terça conforme disse o aquário de Oberhausen - e que o recém-falecido molusco era, na verdade, um impostor