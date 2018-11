GREGG HOUSH, hacker do grupo Anonymous, sobre as novas adesões a cada minuto de internautas que estão tentando tirar do ar os sites das empresas de cartão de crédito que retiraram seu apoio ao site WikiLeaks

"Eu era um drogado, mas pensava que era Deus"

MIKE TYSON, pugilista americano, confessando que se drogara antes da luta em que arrancou um naco da orelha de Evander Holyfield

"Estranho é que o rapaz que estava desembaraçando a diplomacia americana... Ele foi preso e eu não estou vendo protesto contra a liberdade de expressão. É engraçado"

LULA, presidente da República, prestando solidariedade ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange

"Faça como Madame Bruni, opte pelo pequeno modelo francês"

SLOGAN DE UMA LOCADORA DE CARROS FRANCESA, brincando com a baixa estatura do presidente Nicolas Sarkozy, 1,68 m, ao sugerir aos clientes que optem pela locação do compacto Citroën C3

"Estou um pouco de saco cheio"

RONALDO, jogador do Corinthians, referindo-se ao futebol. "Respiro isso há 16 anos", desabafou o Fenômeno

"A leitura converte o sonho em vida e a vida em sonho"

MARIO VARGAS LLOSA, escritor peruano e Nobel de Literatura de 2010, sobre o poder libertador da palavra escrita

"De uma hora para outra, com a força de ambições e covardias, vi minha vida profissional ser apresentada ao País de forma mentirosa"

PAULO PRETO, ex-diretor da Dersa e personagem central da disputa presidencial deste ano, acusado de ter sumido com R$ 4 milhões dos tucanos, a quem ele chama de "incompetentes"

e "ingratos" em mensagem enviada nessa semana ao PSDB

"Meu Corinthians não fez, quem fez foi o mau caráter do meu goleiro"

ANDRÉS SANCHEZ, presidente do time, acusando o ex-goleiro do Corinthians Felipe de entregar o jogo para o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2009