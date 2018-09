ANDREI NETTO, enviado especial do Estado à Líbia, libertado depois de ficar em poder de membros das kataebs, as brigadas leais a Muamar Kadafi

"O que tem na água deste País? São as mulheres mais lindas do mundo"

JUDE LAW, ator, flagrado no camarote da Devassa, onde ganhou selinho da apresentadora Hebe Camargo

"Queria tocar no Amazonas. Imagina, tocar no meio do mato. Não sei nem se tem gente civilizada"

THOMAS, baterista do Restart, em março do ano passado. A frase foi resgatada agora, semanas antes da turnê pela região Norte. Nessa semana, para se defender, ele tuitou: "Adoro lugar tranquilo! ainda mais lá que só deve ter natureza"

"Perdão Charlie, mas é hora de deixar a internet e retornar à sua família pornô"

GREG LEUCH, criador de um aplicativo que bloqueia na internet toda imagem e texto relacionados ao ator Charlie Sheen. A ferramenta teve 14.700 downloads

"Os presos foram bonzinhos"

KAIO CAMPOS ALVIM, transformista de 19 anos, atual Miss Gay Universe, sobre a experiência de dormir numa cela com 12 homens em Severínia (SP)."Os presos me respeitaram, foram educados. Me trataram melhor que os carcereiros"

"Ganhar menos que esta raça devoradora, políticos como sarney, mubarak, kadaf, buch, lula, dirceu, genuino, me envergonham, que nojo"

RETWEET dado pela ministra de Comunicação Social, Helena Chagas. Ela diz que não percebeu que tinha encaminhado o tweet. "Tremenda bola fora, que só posso atribuir à minha descoordenação motora"

"Ouvir Luan Santana é uma cicatriz no cerebelo"

LOBÃO, roqueiro, sobre o astro juvenil Luan Santana. Lobão criticou a falta de "paudurência" da nova geração de músicos brasileiros. As críticas se estenderam aos garotos do Restart, "dando a bunda para poder aparecer"

"Kassab, o mundo todo sabe"

PROTESTO do Movimento Passe Livre em Paris. O prefeito de São Paulo Gilberto Kassab foi recebido na capital francesa por 20 estudantes brasileiros contra o aumento do preço da passagem