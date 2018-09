MUAMAR KADAFI, ditador líbio, depois de o Conselho de Segurança da ONU aprovar operação militar na Líbia, ameaçando transformar a vida das forças

que atuarem no país em um "inferno". Isso antes do anúncio de cessar-fogo

"Já fiz minha mala algumas vezes e é chato. Mas esta mala é de quem está indo

embora. Estou triste"

MURICY RAMALHO, técnico, em uma entrevista para O Globo, no momento em que juntava seus pertences pessoais depois de anunciar sua saída do Fluminense em função da falta de estrutura do clube

"O rei aqui é Roberto Carlos. Obama é bem-vindo, vai ser um bom público, mas 500 mil só com Roberto"

SÉRGIO CABRAL, governador do Rio, sobre o discurso que o presidente americano faria na Cinelândia

"O Brasil vai acabar não tendo prejuízo, e até ganhando com isso"

CARLOS LUPI, ministro do Trabalho, sobre os impactos positivos que o terremoto e o tsunami no Japão podem ter para as exportações brasileiras

"O nome Cidade de Deus correu o mundo, mas a comunidade ficou parada. Não serviu para melhorar nada"

JOSIAS OLIVEIRA, vice-presidente da Associação de Moradores da favela que ganhou fama mundial depois do filme de Fernando Meirelles, sobre a visita do presidente americano Barack Obama, que deve passar por lá em sua visita ao Rio

"Chegou o grande dia do retorno"

JEAN-BERTRAND ARISTIDE, ex-presidente do Haiti, antes de embarcar na viagem de retorno à pátria, dois dias antes do segundo turno das eleições presidenciais

"É uma mulher que, pode não parecer, mas tem doçura"

HEBE, apresentadora, na entrevista com a presidente Dilma que foi ao ar na Rede TV!

"Que pena que você não cheira cocaína. Senão eu te ofereceria um pouco (das cinzas de Kurt Cobain)"

COURTNEY LOVE, viúva do vocalista do Nirvana, em conversa narrada pelo escritor Neil Strauss. Ele disse que Courtney abriu um armário e ofereceu uma caixa com as cinzas do ex-marido, confessando para Neil que ela tem vontade de inalar os restos de Cobain