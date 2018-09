JOSÉ SARNEY, falando de Ulysses Guimarães em Sarney, a Biografia, de Regina Echeverria, lançado nessa semana

"(Brasileiras) passam mais de 24 horas sambando, dariam uma excelente fonte de energia alternativa"

ARNOLD SCHWARZENEGGER, ator, ex-governador da Califórnia e eterno exterminador do bom senso, no 2º Fórum Mundial de Sustentabilidade realizado em Manaus

"Ninguém estranharia se uma civilização tivesse habitado Marte, mas talvez o imperialismo tenha chegado lá e acabado com o planeta"

HUGO CHÁVEZ, presidente da Venezuela, durante debate no Dia Mundial da Água, usando o mote de vestígios aquíferos no planeta vermelho para alfinetar o capitalismo

"Fiz parte de umas das coisas que mais condeno: participei de um evento político, populista, num contexto desconhecido, sem saber das intenções"

RAÍ, ex-jogador de futebol, dizendo-se arrependido de ter participado por dinheiro do amistoso entre Brasil e Chechênia, no dia 8 de março, em que a seleção ganhou de 6 a 4. O presidente da região, Ramzan Kadyrov, é acusado por diversas ONGs de não respeitar os direitos humanos

"Somos canhotos, estudamos em Harvard e temos mulheres bonitas"

SEBASTIAN PIÑERA, presidente chileno, mostrando o que tem em comum com Barack Obama durante visita do americano a Santiago

"Estou com pena de Kadafi"

SILVIO BERLUSCONI, premiê italiano, mostrando-se afetado pelo que está acontecendo com seu sócio líbio

"Cada homem que entrou em contato conosco tocou cada polegada do meu corpo"

LYNSEY ADDARIO, fotógrafa do The New York Times sequestrada por soldados líbios, afirmando ter sofrido assédio sexual e ameaças de morte durante os seis dias de cativeiro