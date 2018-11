DANILO GENTILI, humorista do programa CQC, da Band, em seu Twitter, referindo-se aos "velhos de Higienópolis que temem o metrô". Depois de críticas

na internet, Gentili se desculpou pelo comentário

"E quem teve este animal, teve. Quem não teve nunca mais vai ter"

ANTÔNIO DELFIM NETTO, ex-ministro da Fazenda, no programa Canal Livre, da Rede Bandeirantes, em referência à empregada doméstica. Delfim depois pediu desculpas à categoria

"Agora somos uma família, não a tradicional, mas uma família"

TONI REIS, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, festejando o contrato de união estável com o parceiro David Harrad, em Curitiba

"É um absurdo a mulher ter que se enclausurar em cubículos do espaço público para não ferir

a moral alheia"

KALU BRUM, jornalista e organizadora do "mamaço" no Itaú Cultural. Cinquenta mães participaram do evento em defesa do direito amamentar em público

"Fica firme, Ana"

DILMA ROUSSEFF, presidente da República, sinalizando apoio à ministra Ana de Hollanda, que enfrenta uma crise na pasta da Cultura

"Ela ficou maravilhada e me disse: "Papai, você está tão lindo""

DALLAS WIENS, de 26 anos, primeiro paciente de transplante facial nos EUA, em uma aparição pública dois meses depois da cirurgia. Ele disse que, desde a queimadura que o desfigurou em 2008,

o momento mais gratificante de sua vida foi quando a filha aprovou o novo rosto

"Esses nordestinos pardos, bugres, índios acham que têm moral, cambada de feios. Não é à toa que não gosto desse tipo de raça"

AMANDA RÉGIS, flamenguista, no Twitter, durante jogo contra o Ceará. A OAB entrou com denúncia de preconceito contra ela no Ministério Público Federal

"Kassab, guarda um lugar para mim"

PEDRO NOVAIS, ministro do Turismo, PMDB-AP, não se conteve na Marcha dos Prefeitos e, aos gritos, pediu que o paulista Gilberto Kassab reservasse espaço no seu novo partido, PSD, para ele